Il CEO di Microsoft Satya Nadella condivide la sua visione sulla prossima Xbox

Sembra che ogni giorno ultimamente abbiamo avuto motivo di scrivere della prossima console Xbox. Se non si tratta di grandi fughe di notizie, sono gli addetti ai lavori a confermare le cose o la stessa Microsoft a suggerire qualcosa. E le notizie di oggi rientrano in quest'ultima categoria.

In un'intervista con TBPN, il capo di Microsoft Satya Nadella parla un po' della console in arrivo, e proprio come hanno insinuato varie fughe di notizie, addetti ai lavori e altri dirigenti Microsoft, sembra essere una sorta di soluzione ibrida tra un PC e una Xbox:

"Vogliamo anche fare un lavoro innovativo sul lato del sistema, sulla console e sul PC. Sai, è un po' divertente che la gente pensi alla console e al PC come a due cose diverse. Abbiamo costruito la console perché volevamo costruire un PC migliore, che potesse funzionare per i giochi. E quindi voglio rivisitare un po' di quella saggezza convenzionale".

Sembra proprio che Nadella stia parlando di una sorta di intreccio dei formati, che suona sospettosamente simile al rapporto di cui abbiamo scritto ieri, in cui si afferma che la prossima console Xbox sarà in grado di fungere sia da console che da PC, a seconda di come lo si desidera. Nadella ha anche condiviso alcune informazioni sulle sue opinioni su console:

"Ma alla fine della giornata, la console ha un'esperienza che non ha eguali. Offre prestazioni senza pari, che spingono il sistema in avanti. Quindi, non vedo l'ora che arrivi la prossima console, il prossimo gioco per PC, ma soprattutto, il modello di business dei giochi deve essere quello in cui dobbiamo inventare anche alcuni nuovi media interattivi. "

Ha concluso concordando con quanto affermato l'altro giorno dal capo di Xbox Game Content and Studios Matt Booty, ovvero che non sono le altre console a essere la più grande concorrenza sul fronte dei giochi, ma servizi come TikTok:

"Perché, dopo tutto, la competizione del gioco non è un altro gioco. La concorrenza del gioco è rappresentata dai video in formato breve".

Come interpreti le dichiarazioni di Nadella sulla prossima generazione di Xbox?