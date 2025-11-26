Il CEO di MotoGP è aperto ad avere circuiti cittadini proprio come la Formula 1, ma la sicurezza è prima di tutto

HQ

MotoGP, acquisita quest'anno da Liberty Media, la stessa società mediatica che possiede anche la Formula 1, potrebbe spingere in futuro per i circuiti cittadini, in modo simile a quanto ha fatto la F1 negli ultimi anni. Sebbene non sempre amati dai piloti e dai fan più appassionati a causa dei loro layout non sempre ideali, i circuiti cittadini sono diventati sempre più comuni in F1, poiché i proprietari vogliono renderli spettacoli più grandi, sia per i partecipanti che per gli spettatori a casa.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, l'azienda che detiene i diritti del MotoGP dal 1992 (quella acquisita da Liberty Media), ha visitato il Gran Premio di Las Vegas lo scorso fine settimana e ha detto a DAZN Spain che sono aperti all'idea di organizzare gare su strada purché sia sicuro (tramite Motorsport).

"Non abbiamo problemi a gareggiare su circuiti stradali; l'unica cosa di cui abbiamo bisogno sono le zone di fuga, e a Las Vegas è difficile averle. Ma ci sono alcune tracce stradali di F1 che potremmo usare. Per noi, la sicurezza è l'aspetto più importante. Da quando abbiamo preso in mano il campionato nel 1992, questo è stato il nostro impegno verso i piloti, e non ci allenteremo su questo".

Quest'anno ci sono stati sei circuiti cittadini nella stagione di Formula 1: Melbourne, Jeddah, Baku, Monaco, Singapore e Las Vegas, più due circuiti semi-urbani (Montreal e Miami) e due circuiti su circuiti permanenti all'interno di una città (Messico, Abu Dhabi... più Madrid l'anno prossimo).

Ezpeleta sottolinea che il Gran Premio d'Indonesia è in parte un circuito cittadino. Ti piacerebbe vedere qualche circuito cittadino in MotoGP in futuro?