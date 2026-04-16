Il CEO di Nissan conferma finalmente che una nuova GT-R è in sviluppo

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La Nissan GT-R è stata una versione storica ed è ampiamente considerata una delle auto sportive moderne più influenti, essendo stata lanciata nel 2027 e prodotta fino al 2025. E una nuova è ufficialmente in lavorazione.

Il CEO dell'azienda ha ora confermato che una nuova GT-R è ufficialmente in fase di sviluppo, segnando la prima volta che il progetto viene riconosciuto ai massimi livelli. I dettagli sono ancora nascosti, ma non è solo un altro modello, o un soft reboot - questa è un'auto nuova. Nissan afferma che la prossima GT-R manterrà le "credenziali che ha sempre avuto", il che significa che rimarrà una vera e propria flagship ad alte prestazioni - anche se probabilmente con una qualche forma di trasmissione ibrida.

Oltre a confermare finalmente i piani per una nuova GT-R, il CEO (tramite Motor1) ha anche confermato che stanno attivamente considerando l'espansione della gamma di auto sportive, potenzialmente riportando modelli ad alte prestazioni più accessibili insieme alla GT-R. Non sono stati condivisi dettagli, ma ovviamente sia uno Skyline che una Silvia potevano essere riportati in vita.

È un cambiamento significativo, soprattutto perché molti marchi riducono le auto per appassionati a favore di SUV e veicoli elettrici. Abbiamo comunque bisogno di dettagli concreti, quindi restate sintonizzati.