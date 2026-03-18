Il CEO di Nvidia afferma che i gamer sono "completamente sbagliati" riguardo a DLSS 5

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Probabilmente DLSS 5 non aveva la rivelazione che Nvidia voleva. È diventato un po' lo zimbello tra i giocatori, principalmente per la sua capacità di trasformare molti personaggi ben progettati in inquietanti ricostruzioni IA che sembrano quasi la definizione di schifezza IA. La gente non è un fan, per essere schietti.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, tuttavia, non è d'accordo con questo sentimento. Quando gli è stato chiesto in una sessione di domande e risposte con Tom's Hardware riguardo alle critiche, ha detto che la gente si sbaglia riguardo a DLSS 5. "Beh, prima di tutto, si sbagliano completamente," iniziò Huang. Ha poi spiegato che spetta allo sviluppatore di DLSS 5 come utilizzarlo, chiarendo che non si tratta di una tecnologia di post-elaborazione.

"Il motivo è che, come ho spiegato molto attentamente, DLSS 5 fonde la controllabilità della geometria, delle texture e di tutto ciò che riguarda il gioco con l'IA generativa," disse Huang. "Non è post-elaborazione, non è post-elaborazione a livello di fotogramma, è controllo generativo a livello geometrico... Tutto questo è sotto il controllo — il controllo diretto — dello sviluppatore del gioco," ha detto. Questo è molto diverso dall'IA generativa; è un'IA generativa basata sul controllo dei contenuti. Ecco perché lo chiamiamo rendering neurale."

Secondo Huang, spetta interamente allo sviluppatore perfezionare l'IA e vedere quale sarà il risultato finale quando userà DLSS 5 con i loro personaggi. Se questo cambierà l'opinione delle persone è difficile da dire, dato che molti danni sono già stati fatti a prima vista.