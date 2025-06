Il CEO di PlayStation Studios parla della "strategia per le console di nuova generazione"

HQ

Qual è il futuro del gaming? Se l'aveste chiesto a qualcuno dieci anni fa, la risposta sarebbe stata molto chiara. Aspettiamo il lancio della prossima console, porterà un grande aumento delle prestazioni, poi ci giochiamo fino a quando non ne arriva un'altra. Semplici.

Ma sembra che il futuro potrebbe non essere così chiaro al giorno d'oggi. Il cloud gaming è in aumento, ma l'attuale CEO di PlayStation Hideaki Nishino ritiene che non sia ancora ciò che tutti i giocatori desiderano. "Lo streaming cloud sta progredendo bene da un punto di vista tecnico, come abbiamo dimostrato con le [nostre] offerte, ma la stabilità della rete end-to-end non è sotto il nostro controllo", ha detto in una riunione del segmento aziendale (tramite VGC). "E il costo per tempo di gioco più elevato rispetto al modello di console tradizionale rimane una sfida".

"La nostra convinzione è che la maggior parte dei giocatori continui a voler sperimentare il gioco attraverso l'esecuzione locale senza dipendere dalle condizioni della rete. E PS5 e PS5 Pro hanno convalidato questa tesi, credo", ha continuato. "Ora abbiamo un ampio ecosistema di giocatori altamente coinvolti sia per la generazione PlayStation 5 che per PlayStation 4. Quindi, naturalmente, c'è un enorme interesse per la nostra strategia di console di prossima generazione".

Sebbene Nishino non possa dire nulla su questa console di nuova generazione, ha affermato che Sony sta cercando di trovare modi migliori per consentire ai giocatori di interagire con i contenuti. È possibile che nei prossimi anni vedremo di più sulla possibile PlayStation 6. Ma, con quanto tempo la PlayStation 4 è rimasta in circolazione, saremmo sorpresi di vedere la PS5 andare da qualche parte presto.