Il CEO di Porsche si dimette

Da gennaio 2022, il valore delle azioni del produttore tedesco di auto sportive Porsche è stato dimezzato e le vendite sono davvero crollate, soprattutto negli ultimi due anni. Nel tentativo di fermare l'emorragia, è stato deciso che l'amministratore delegato Oliver Blume (che è anche amministratore delegato di Volkswagen, il che ovviamente potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con il fatto che semplicemente non aveva tempo per Porsche, il che sembra essere un po' il caso - abbastanza bizzarramente) deve dimettersi e che un nuovo amministratore delegato deve essere inserito. Michael Leiters proviene di recente dal ruolo di CEO di McLaren e ora guiderà la nave sulla chiglia giusta, di nuovo - si spera.

Dr. Wolfgang Porsche:

"Il Dr. Michael Leiters vanta un'esperienza decennale nel settore automobilistico. Il suo stile di leadership e la sua profonda competenza sono i presupposti ideali per presiedere con successo la Direzione generale di Porsche AG. Lui e l'intero team della Direzione generale di Porsche AG godono della fiducia del Consiglio di Sorveglianza nel superare le sfide attuali".