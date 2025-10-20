Gamereactor

Il CEO di Porsche si dimette

Blumne è uscito, a passi dall'ex CEO della McLaren per cercare di guidare Porsche nella giusta direzione per il futuro

HQ

Da gennaio 2022, il valore delle azioni del produttore tedesco di auto sportive Porsche è stato dimezzato e le vendite sono davvero crollate, soprattutto negli ultimi due anni. Nel tentativo di fermare l'emorragia, è stato deciso che l'amministratore delegato Oliver Blume (che è anche amministratore delegato di Volkswagen, il che ovviamente potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con il fatto che semplicemente non aveva tempo per Porsche, il che sembra essere un po' il caso - abbastanza bizzarramente) deve dimettersi e che un nuovo amministratore delegato deve essere inserito. Michael Leiters proviene di recente dal ruolo di CEO di McLaren e ora guiderà la nave sulla chiglia giusta, di nuovo - si spera.

Dr. Wolfgang Porsche:
"Il Dr. Michael Leiters vanta un'esperienza decennale nel settore automobilistico. Il suo stile di leadership e la sua profonda competenza sono i presupposti ideali per presiedere con successo la Direzione generale di Porsche AG. Lui e l'intero team della Direzione generale di Porsche AG godono della fiducia del Consiglio di Sorveglianza nel superare le sfide attuali".

Arriva Leiters...

