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Il CEO di Rheinmetall ha suscitato una reazione negativa dopo aver paragonato i produttori di droni ucraini alle "casalinghe"

I suoi commenti hanno suscitato critiche da parte di funzionari ucraini e sui social media.

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È scoppiata una polemica dopo che il CEO di Rheinmetall, Armin Papperger, ha criticato l'industria dei droni ucraina, paragonando i suoi produttori a "casalinghe" che producono armi nelle loro cucine.

In una recente intervista, Papperger ha minimizzato l'innovazione ucraina dei droni, mettendola a confronto con grandi aziende della difesa come Lockheed Martin e General Dynamics. Le sue dichiarazioni hanno rapidamente scatenato reazioni negative da parte delle autorità ucraine e sui social media, dove l'hashtag #MadeByHousewives guadagnato popolarità.

Oleksandr Kamyshin, consigliere di Volodymyr Zelensky, ha difeso il settore, sottolineandone l'efficacia contro le forze russe e sottolineando il ruolo sia degli uomini che delle donne nella produzione. Il Primo Ministro Yulia Svyrydenko ha aggiunto che gli ucraini "meritano di essere ascoltati - e di imparare da loro."

Successivamente Rheinmetall cercò di disinnescare la situazione, affermando di avere il "massimo rispetto" per gli sforzi dell'Ucraina nella difesa.

Il CEO di Rheinmetall ha suscitato una reazione negativa dopo aver paragonato i produttori di droni ucraini alle "casalinghe"
Rheinmetall // Shutterstock

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