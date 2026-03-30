Il CEO di Rheinmetall ha suscitato una reazione negativa dopo aver paragonato i produttori di droni ucraini alle "casalinghe"

HQ

È scoppiata una polemica dopo che il CEO di Rheinmetall, Armin Papperger, ha criticato l'industria dei droni ucraina, paragonando i suoi produttori a "casalinghe" che producono armi nelle loro cucine.

In una recente intervista, Papperger ha minimizzato l'innovazione ucraina dei droni, mettendola a confronto con grandi aziende della difesa come Lockheed Martin e General Dynamics. Le sue dichiarazioni hanno rapidamente scatenato reazioni negative da parte delle autorità ucraine e sui social media, dove l'hashtag #MadeByHousewives guadagnato popolarità.

Oleksandr Kamyshin, consigliere di Volodymyr Zelensky, ha difeso il settore, sottolineandone l'efficacia contro le forze russe e sottolineando il ruolo sia degli uomini che delle donne nella produzione. Il Primo Ministro Yulia Svyrydenko ha aggiunto che gli ucraini "meritano di essere ascoltati - e di imparare da loro."

Successivamente Rheinmetall cercò di disinnescare la situazione, affermando di avere il "massimo rispetto" per gli sforzi dell'Ucraina nella difesa.