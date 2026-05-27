Il CEO di Take-Two afferma che Red Dead Online non è stata un'occasione persa

HQ

Red Dead Online, l'offerta multiplayer inclusa in Red Dead Redemption 2, non ha ricevuto lo stesso successo di Grand Theft Auto Online. Ha avuto qualche qualche po' di contenuti qua e là, ma era chiaro quale gioco fosse il preferito di Rockstar oltre a quello dei fan. Anche se Red Dead Online praticamente si blocca a questo punto, il CEO di Take-Two vuole farci capire che il progetto non è affatto stata un'occasione mancata.

"Non c'è letteralmente nulla nel fatto che i Red Dead vendano 85 milioni di unità possa segnalare un'opportunità mancata. E Red Dead Online è stato immensamente di successo e duratura," ha detto Zelnick a IGN in una recente intervista. Zelnick ha sottolineato il fatto che Rockstar è un'azienda un po' unica nel suo genere, dove hai un gigante come Red Dead Redemption 2 che viene oscurato dal colosso di Grand Theft Auto.

"Penso che se non avessimo Grand Theft Auto qui nella nostra azienda, la gente parlerebbe solo del fatto che abbiamo questo enorme franchise in Red Dead, cosa che abbiamo e di cui siamo molto orgogliosi. Personalmente penso che Red Dead sia semplicemente fantastico e adoro interagire con esso. E penso che il motivo per cui continua a vendere sia che è semplicemente un intrattenimento spettacolare. È bellissimo e sembra molto aggiornato nonostante non sia un titolo nuovo."

Red Dead Redemption 2 può essere ancora splendido, ma i fan sperano che una versione leggermente aggiornata arrivi un giorno come porting nativo per PS5 e Xbox Series X/S. Da un po' circolano anche voci su una versione per Nintendo Switch 2, ma purtroppo non è stato ancora rivelato nulla di ufficiale.