Il CEO di Take-Two dice che è un'idea "ridicola" che l'IA possa creare Grand Theft Auto VI

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Ieri sono rimasti a bocca aperta quando Nvidia ha mostrato la sua tecnologia DLSS 5, che, tra le altre cose, può rirenderizzare i volti dei personaggi di gioco. In tempo reale, l'originale può essere sostituito da qualcosa che molti hanno paragonato a un filtro di bellezza di Snapchat, e che, nel migliore dei casi, può essere descritto come molto generico - uno sviluppo che ha portato a una raffica di post parodici da parte degli sviluppatori.

Ma ovviamente non c'è dubbio che l'IA stia diventando una parte integrante dello sviluppo dei videogiochi. Tuttavia, molti sviluppatori sembrano vederlo come uno strumento per velocizzare i processi e non vogliono che l'IA generi né idee né gameplay. Alcuni, però, sperano che lo sviluppo di giochi diventi incredibilmente semplice, così che con la pressione di un pulsante si possa creare la prossima grande novità.

Una persona che non crede affatto in questo concetto è Strauss Zelnick, CEO di Take-Two. In un'intervista con The Game Business, spiega che è davvero assurdo credere che l'IA possa creare qualcosa come Grand Theft Auto VI, e dice che al massimo serve solo a creare prodotti più semplici e monouso, aggiungendo che non è minimamente preoccupato che altri possano competere con loro grazie all'IA:

"Neanche un minimo. Esistono già molte tecnologie che permettono alle persone di creare videogiochi e, di conseguenza, migliaia di videogiochi vengono creati ogni anno. Eppure i successi si concentrano quasi esclusivamente tra le grandi compagnie di intrattenimento, e di tanto in tanto, un indie, che in generale è ben finanziato e piuttosto robusto di per sé."

Prosegue con un esempio di come vede le opere create dall'IA, che considera al massimo buone per un po' di divertimento piuttosto che per qualcosa di duratura:

"L'idea che in qualche modo nuovi strumenti permettano a un individuo di premere un pulsante, generare un successo e portarlo a milioni di consumatori in tutto il mondo è un'idea ridicola. Non è mai stato così con l'intrattenimento. Al momento [nella musica] ci sono programmi che ti permettono di pubblicare un prompt e ricevere una canzone registrata professionalmente di nuovo. Sembra una canzone, ma vi sfido ad ascoltarla più di una volta. È bello da inviare come biglietto d'auguri al partner per il suo compleanno, ma tutto qui."

Zelnick conclude poi l'interessante intervista affermando che l'IA semplicemente non può sostituire gli esseri umani quando si tratta di creare opere senza tempo e innovative, poiché ciò è qualcosa che, in definitiva , "richiede coinvolgimento e creatività umana."

Qual è la tua opinione sui prodotti creati dall'IA? Possono essere all'altezza di ciò di cui sono capaci le menti creative?