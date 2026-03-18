Il CEO di Take-Two non ha consigli per la nuova capo di Xbox, Asha Sharma: "[Lei] ha fatto benissimo senza avermi mai incontrato"

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Xbox ha recentemente fatto notizia importante, abbandonando la coppia di leadership Phil Spencer e Sarah Bond e nominando Asha Sharma nuova CEO di Xbox. Sharma è una professionista affermata e, anche se potrebbe non avere molta esperienza nel gaming, la CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, sembra sicura della sua capacità di portare avanti l'azienda.

Parlando con The Game Business, ha rifiutato di offrirle consigli per assumere il suo nuovo ruolo. "Non credo che il nuovo capo di Xbox abbia bisogno di consigli da parte mia," disse Zelnick. "È una dirigente di grande successo che ha fatto benissimo senza mai avermi incontrato. Scommetto che continuerà ad andare alla grande. Inoltre, devo concentrarmi sul fatto che migliorerò, prima di parlare degli altri CEO."

"Alla fine della giornata, ciò che guida il successo nel nostro settore è creare il miglior intrattenimento. Il resto tende a risolversi da solo," continuò. "Quando sono diventato Presidente di Fox, ero responsabile solo del lato commerciale. Il mio capo era il presidente, Joe Roth, ed era responsabile del lato creativo. Se facevo bene il mio lavoro gestendo l'azienda, e Joe faceva male il suo lavoro gestendo la creatività, falliremmo. Se lui faceva bene il suo lavoro, e io il mio male, avremmo avuto successo. E se entrambi facessimo bene il nostro lavoro, avremmo avuto grande successo. E per fortuna l'abbiamo fatto."

"Ma la verità è che i colpi curano tutti i mali. In assenza di successi, non avrai un business di intrattenimento di successo. È su questo punto cui concentrarsi. A Take-Two cerchiamo di fare tutto quanto sopra. Cerchiamo di gestire un'impresa creativa straordinaria, e cerchiamo di gestire un'impresa altamente razionale ed efficace. A volte sbagliamo, ma è quello che cerchiamo di fare," aggiunse Zelnick.

È un anno enorme per Take-Two, poiché guardiamo con anticipo al possibile lancio di Grand Theft Auto VI che arriverà finalmente questo novembre. Zelnick ha le mani piene con questo, sia parlando del fatto che il gioco non è troppo grande, sia assicurandoci che l'IA non potrebbe mai realizzare qualcosa come GTA.