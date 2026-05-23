Il CEO di Take-Two rivela il cambio di 50 milioni di dollari a Borderlands che ha salvato la partita

HQ

Borderlands è uno dei franchise più definiti visivamente che abbiamo visto nell'era moderna del gaming. Basta uno sguardo ai personaggi e al mondo per capire che ti aspetta molto saccheggio e sparatorie. Tuttavia, a un certo punto lo stile artistico Borderlands ' era troppo simile ad altri giochi dell'epoca, e questo costrinse Take-Two a subire un duro colpo finanziario.

"Abbiamo sbagliato e lo stile artistico non è appropriato e non è differenziato, quindi vogliamo rifare il gioco," Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha spiegato in un'intervista con David Senra (tramite GamesRadar+). Quando Borderlands fu mostrato per la prima volta, aveva un aspetto che sembrava ispirato ad altri successi dell'epoca, come Gears of War e Fallout. Secondo Zelnick, questo non avrebbe fatto risaltare il gioco.

La decisione di rifare lo stile artistico costò a Take-Two 50 milioni di dollari, ma Zelnick lo vide come un investimento necessario. "Se non l'avessimo fatto, Borderlands non sarebbe stato un successo. E quella era una decisione non ovvia. E posso praticamente assicurarti che nessun altro nel settore l'avrebbe fatto," spiegò.

In sostanza, quindi, Borderlands ha ricevuto un remake prima ancora di essere pubblicato. Anche alla fine degli anni 2000, era qualcosa di inconcepibile a causa dei soldi che avresti già investito nel gioco. Tuttavia, la scommessa di Zelnick ha dato i suoi frutti, e Borderlands è ancora presente oggi.