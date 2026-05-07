Il CEO di Take-Two si assume la responsabilità dei problemi di lancio di Civilization VII

HQ

Civilization VII tentò una riforma rivoluzionaria del sistema civile tradizionale. Invece di una sola partita lunga, potresti giocare attraverso tre Ere separate. Invece di avere un leader sposato con la propria civiltà, potresti farli cambiare a seconda dell'età in cui si trovano. Molti di quei cambiamenti sembravano davvero interessanti, ma al lancio i fan hanno deciso di preferire uno stile di gioco più tradizionale.

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha detto che Firaxis cerca sempre di spingere la barca per un nuovo gioco di Civilization, ma questa volta non ha funzionato, e lui si assume tutta la responsabilità. "Ogni volta che c'è una nuova Civ, il team di Firaxis pensa: 'Come possiamo spingere i limiti abbastanza oltre da avere senso comprare questo nuovo gioco? E come preserviamo ciò che le persone amano abbastanza da non essere disillusi?' E abbiamo sbagliato con Civ VII, ma non per mancanza di tentativi. E ancora una volta, ne assumo la responsabilità," ha detto in un'intervista a Game File.

Zelnick ha detto che Civilization è ancora un '"impresa redditizia" per Take-Two, quindi sembra che i fan non dovrebbero preoccuparsi che Civilization VII sia l'ultima o cose simili. Anche Civilization VI è stato criticato al lancio, ed è ora uno dei giochi più popolari della saga. Civilization VII potrebbe avere un compito più difficile per conquistare le persone con i suoi principali cambiamenti nel gameplay, ma ci saranno sempre fan che sperano nel suo trionfale ritorno.