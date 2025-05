Il CEO di Take-Two spiega perché si è rifiutato di giocare Grand Theft Auto VI

HQ

Ogni volta che si parla di dirigenti o di cause in relazione ai videogiochi, c'è spesso l'idea di persone senza molta esperienza che fanno sentire la loro voce e prendono decisioni che dovrebbero essere lasciate ai creativi. Secondo il CEO di Take-Two Strauss Zelnick, però, questa è l'ultima cosa che vuole fare.

Parlando con CNBC (tramite GamesRadar), Zelnick ha rivelato che gli era stata offerta la possibilità di giocare Grand Theft Auto VI, ma ha rifiutato. "Non sono un giocatore, non molto: non gioco ai videogiochi, non sono il consumatore in capo", ha detto.

"Penso che essere il consumatore in capo nel settore dell'intrattenimento come CEO sia probabilmente un errore", ha continuato. "Non ero il consumatore capo nel mondo del cinema o della televisione o della musica, anche se certamente sapevo leggere una sceneggiatura e amo decisamente la musica... Ma non è il mio ruolo".

Zelnick ha spiegato che vede il suo ruolo come quello in cui deve "attrarre, trattenere e motivare i migliori talenti del settore, e poi togliersi di mezzo".

Sembra un approccio equo, uno che immaginiamo che anche Zelnick debba adottare perché ci sono semplicemente troppi giochi sotto la bandiera di 2K perché lui possa essere in qualche modo coinvolto in tutti loro.

Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026 per Xbox Series X/S e PS5.