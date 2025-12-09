Il CEO UFC Dana White si prende il merito della chiusura della piattaforma antipirateria Streameast

HQ

Il CEO dell'UFC Dana White si è preso il merito di aver fatto cadure Streameast, uno dei più grandi servizi di streaming pirateria, utilizzato da milioni di persone per guardare sport in diretta illegalmente. La piattaforma è stata rimossa a settembre e due uomini sono stati arrestati in Egitto con sospetto di violazione del copyright. Le autorità locali hanno anche sequestrato laptop e centinaia di migliaia di euro in criptovalute.

Parlando nel podcast Sundae Conversation con Caleb Pressley, a White è stato chiesto se avesse chiuso Streameast. Il capo UFC ha risposto: "Ho tagliato molti streamer, sì, è una delle mie cose preferite da fare. Abbiamo preso la cosa sul serio e siamo andati contro le persone", confermando di aver collaborato con le autorità locali per rintracciare e chiudere la piattaforma.

White ha sostenuto da tempo misure più severe contro la pirateria. I creatori di Streameast una volta chiedevano a White di pagare di più i loro combattenti, mentre White spesso ha cercato di aumentare i prezzi per UFC, su base pay-per-view, come modo per ridurre le perdite causate dalla pirateria. "Chi lo ruba lo sta rubando per noi e per loro. E cosa succede a chi ruba? Se ti sbronzare davvero, finisci in prigione, io mi assicuro che ti prendiamo", disse White a GQ nel 2022, riferendosi agli stipendi dei pugili (tramite Dexerto).