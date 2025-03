Cessate il fuoco infranto: Israele riprende le operazioni di terra a Gaza

HQ

Sotto una coltre di fumo che si alza dal paesaggio fratturato di Gaza, i carri armati israeliani sono avanzati più in profondità nelle regioni centrali e meridionali dell'enclave mercoledì, riaccendendo un conflitto che era rimasto dormiente da gennaio.

L'offensiva di terra, descritta da Israele come uno sforzo mirato per ritagliarsi una zona cuscinetto che divide Gaza, segue diversi attacchi aerei nei giorni precedenti, attirando una forte condanna da parte dei leader globali.

L'avanzata dei militari nel corridoio di Netzarim arriva dopo un solo giorno di oltre 400 morti palestinesi, mandando in frantumi una fragile tregua che aveva offerto una tregua fugace ai civili che navigavano nelle strade disseminate di macerie e in diminuzione degli aiuti.

Hamas ha accusato Israele di aver orchestrato un colpo di stato totale contro il cessate il fuoco, sigillando le vie di evacuazione critiche, mentre Israele ha difeso le sue azioni come necessarie per smantellare le infrastrutture di Hamas, sostenendo che il gruppo aveva sfruttato la pausa per riorganizzarsi.

Mentre le famiglie in Israele si radunavano contro il primo ministro Netanyahu, chiedendo un'azione per gli ostaggi rimasti, gli ospedali di Gaza traboccavano di vittime, le loro mura riecheggiavano storie di sfollamento e fame in un territorio dove 49.000 persone sono morte da ottobre.

Le Nazioni Unite hanno avvertito di una catastrofica carenza di aiuti, le nazioni arabe hanno ventilato piani di ricostruzione in stallo e le potenze occidentali hanno denunciato la violenza, anche se le divisioni si sono approfondite sulle responsabilità. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.