Il cessate il fuoco potrebbe terminare se Israele continua gli attacchi in Libano

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I negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere l'attuale cessate il fuoco nella regione per altri 60 giorni, come abbiamo riportato la scorsa settimana. Ora, i continui attacchi israeliani al Libano potrebbero mettere a rischio un accordo già fragile.

Come riportato da Reuters, la TV di stato iraniana avverte che il cessate il fuoco, iniziato ad aprile, è "molto probabile" che crolli se Israele continua a colpire obiettivi di Hezbollah in Libano.

Parallelamente, Teheran avrebbe bloccato i messaggi indiretti con Washington. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, i paesi hanno smesso di dialogare tramite mediatori, sostenendo che la recente spinta di Israele in Libano abbia influenzato la diplomazia.

Come previsto e come è stato il caso di altri recenti conflitti nella zona, questo si sta diffondendo su diversi fronti e colpendo i mercati energetici globali. La fonte collega questa ultima crisi agli attacchi israeliani nella capitale libanese Beirut, ma anche alle minacce iraniane nel nord di Israele, agli attacchi che coinvolgono le forze statunitensi e naturalmente alla preoccupazione dei prezzi del petrolio, tutti con un impatto sullo Stretto di Hormuz e potenzialmente anche sullo Stretto di Bab el-Mandeb (al sud-ovest, al confine con l'Africa).