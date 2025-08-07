Il CFO di Sony promette Marathon verrà lanciato quest'anno fiscale

HQ

Bungie ha avuto un brutto momento con Marathon, poiché il progetto live sarebbe dovuto arrivare già a settembre, ma le prime impressioni dei fan e della community sono state particolarmente scarse, portando il creatore di Destiny a ritardare il gioco, a tempo indeterminato per il momento.

Sono passati un paio di mesi da quando è arrivato l'annuncio del ritardo, un aggiornamento che ha sorpreso anche gli sviluppatori, e mentre non ci sono state informazioni certe su quando possiamo aspettarci Marathon, il Chief Financial Officer di Sony ha commentato il gioco in una chiamata Q&A dopo la presentazione del recente rapporto finanziario, che ha affermato che sono state vendute 80 milioni di PS5.

Dopo la traduzione tramite un interprete (grazie, VGC), il CFO Lin Tao ha toccato Marathon promettendo che il gioco verrà lanciato in questo anno fiscale, il che significa che possiamo aspettarci di giocare al titolo prima della fine di marzo 2026.

"In primo luogo, circa il Marathon, come lo abbiamo preso in considerazione nelle previsioni, ci aspettiamo che il lancio avvenga entro l'anno fiscale. Ma, detto questo, questo non è un impegno. Non è stato ancora dato alcun annuncio ufficiale".

Tao continua: "Stiamo apportando modifiche allo sviluppo e, in base ai progressi, nel periodo autunnale crediamo di poter comunicare quando potremo lanciare [Marathon ], sia da Bungie che da PlayStation".

Tao ha anche sfruttato questo momento per parlare dei grandi piani di Sony per Bungie, che è quello di abbandonare la sua natura più indipendente per incorporarla in modo più significativo nella famiglia PlayStation Studios. Per quanto riguarda l'andamento delle cose, Tao aggiunge quanto segue.

"Abbiamo attraversato una riforma strutturale, come abbiamo annunciato l'anno scorso, quindi questa indipendenza sta diventando più leggera, e Bungie si sta spostando in un ruolo che sta diventando sempre più parte di PlayStation Studios, e l'integrazione sta procedendo. Quindi, a lungo termine, se si riesce a vedere questo come un processo continuo, la direzione [per Bungie] è quella di entrare a far parte di PlayStation Studios".

Quindi, aspettatevi che ulteriori informazioni su Marathon vengano pubblicate prima piuttosto che dopo, poiché Tao ha fiducia che il gioco alla fine verrà lanciato e non verrà cancellato, spiegando che "ora stiamo risolvendo i problemi, quindi crediamo che questo lancio avverrà. Se questo lancio venisse annullato, avremmo bisogno di fare la revisione della valutazione, ma al momento non è previsto".