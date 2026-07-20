Il Chelsea acquista il suo giocatore più costoso di sempre: Morgan Rogers batte anche un altro record

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Morgan Rogers, centrocampista e ala inglese che ha giocato per l'Inghilterra ai Mondiali 2026 e che gioca per l'Aston Villa dal 2024 (segnando 14 gol e 11 assist in 55 presenze con il Villa la scorsa stagione), sarà trasferito al Chelsea per £117 milioni (137,57 euro), rendendolo il giocatore britannico più costoso di sempre, un record superato da solo un milione di sterline da Eliot Anderson, che fu acquistata dal Manchester City per £116 milioni.

Rogers è anche diventato l'acquisto più costoso di sempre del Chelsea, due milioni in più di Moises Caicedo, 115 milioni di sterline nel 2023, e Enzo Fernández, 106,8 milioni di sterline. Rogers si unisce al progetto di Xabi Alonso ma non parteciperà a nessuna competizione europea la prossima stagione, dopo che il Chelsea ha chiuso la Premier League al decimo posto.

Si diceva che l'Arsenal fosse alla ricerca di Rogers, ma non raggiunse il prezzo elevato fissato dall'Aston Villa; invece firma per sei stagioni. Rogers è stato acquistato nel 2019 dal Manchester City, ma è stato ceduto in prestito al Lincoln City, al Bournemouth e al Blackpool.