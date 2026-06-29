Il Chelsea invia una dichiarazione incendiaria dopo la nomina di Enzo Maresca al Manchester City

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Il primo gennaio 2026, Enzo Maresca ha sorpreso i tifosi del Chelsea annunciando che avrebbe lasciato il club londinese, nonostante avesse un contratto fino al 2029 e avesse vinto la Conference League e la Coppa del Mondo per Club nella sua prima stagione, con voci all'epoca secondo cui sisentiva "abbandonato" dal club, con frequenti disaccordi con i vertici del club riguardo alle decisioni calcistiche e fisiche. Liam Rosenior prese il comando e i risultati furono ancora peggiori, lasciando il Chelsea fuori dalle competizioni europee, al decimo posto in Premier League.

Molto tempo dopo, quando Pep Guardiola annunciò la sua decisione di lasciare il Manchester City, Maresca apparve immediatamente come suo successore, cosa ufficialmente confermata oggi, segnando il ritorno del club italiano nella squadra, dove lavorò come allenatore della Elite Development Squad nel 2020 e successivamente come uno degli assistenti di Guardiola nel 2022.

Maresca ha firmato per tre anni con il Manchester City, e oggi è stato rivelato in una dichiarazione incendiaria del Chelsea che Maresca aveva già firmato per il Manchester City ancora prima che Guardiola annunciasse la sua decisione di andarsene, nell'autunno dello scorso anno, e per questo ha scelto "di non continuare a adempiere alle sue responsabilità fino alla fine della stagione".

Il Chelsea conferma inoltre che sia il Manchester City che il Maresca hanno raggiunto separatamente un accordo riservato che include il pagamento di un risarcimento, e afferma che il nuovo allenatore Xabi Alonso è "un professionista della massima integrità."

Maresca, in un post su Instagram, si è scusato con il Chelsea per il disagio causato nel club. "Non era né mia intenzione né il mio desiderio. Sono stato trattato bene da tutti al Chelsea e insieme abbiamo raggiunto grandi successi e ricordi che custodirò sempre", confermando che la decisione "era solo mia" e che le sue dimissioni gli hanno aperto la strada per unirsi al Manchester City, "un club che conoscevo molto bene".

La dura dichiarazione del Chelsea riguardo a Enzo Maresca

"Il Chelsea FC apprezza che la stagione 2025/26 sia stata estremamente deludente per il Club e i suoi tifosi. Un fattore importante è stato il disturbo causato dai cambiamenti che il Club è stato costretto a apportare alla posizione di capo allenatore durante il periodo natalizio", inizia la dichiarazione.

"In autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che potrebbe esserci un'opportunità per lui di succedere a Pep Guardiola a fine stagione. Ci è diventato chiaro che era il suo forte desiderio succedere a Guardiola e che era pienamente impegnato a perseguire l'opportunità, nonostante fosse sotto un contratto a lungo termine che non aveva alcun diritto di rescindere."

Nel dicembre 2025, il nostro Head Coach si è dimesso improvvisamente e bruscamente dal suo incarico. Ovviamente, ci siamo sentiti delusi perché credevamo che la sua mente e il suo cuore fossero concentrati su un altro club e un'altra opportunità, nonostante fosse appena arrivato al Chelsea l'anno precedente.

"Nessun club vuole cambiare allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare a adempiere alle sue responsabilità fino alla fine della stagione, il Club non ebbe altra scelta che proteggere i nostri giocatori, i nostri tifosi e il Badge e accettare le sue dimissioni.

"Nelle circostanze e dato il rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo riservato con il Manchester City, che include il pagamento di un risarcimento. È stato inoltre raggiunto un accordo riservato con l'ex Head Coach, in base al quale pagherà un risarcimento."

Il Chelsea conclude la dichiarazione dicendo che guarda con ansia alla prossima stagione con Xabi Alonso, con "un allenatore con una mentalità calcistica eccezionale ed è un professionista della massima integrità. Ha tutte le qualità per offrire il successo che i tifosi del Club meritano e si aspettano."