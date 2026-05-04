Il Chelsea subisce la sesta sconfitta consecutiva in Premier League e segna il primo gol in due mesi
Il Chelsea sta sprecando le sue possibilità di giocare in Europa la prossima stagione e ora ha perso tante volte quante vinte in questa stagione.
Il Chelsea sta dicendo addio alle sue speranze di giocare in Champions League la prossima stagione, che sono quasi zero dopo la sconfitta per 3-1 contro il Nottingham Forest lunedì pomeriggio a Stamford Bridge, contro una squadra che sta uscendo dalla zona retrocessione. È stata la sesta sconfitta consecutiva del Chelsea in Premier League, lasciandoli noni con 48 punti: ora hanno lo stesso numero di sconfitte che vittorie in questa stagione, 13, con 9 pareggi.
Joao Pedro segnò al 93° minuto, il primo gol della squadra londinese in campionato dal 4 marzo. Due mesi senza vittorie e segni in Premier League: 1-0 contro il Newcastle, 3-0 contro l'Everton, 3-0 contro il Manchester City, 1-0 contro il Manchester United, 3-0 contro il Chelsea. In quel periodo, il Chelsea subì anche un'eliminazione complessiva per 8-2 dalla Champions League contro il Paris Saint-Germain.
L'unica salvezza del Chelsea è la FA Cup: hanno travolto il Port Vale 7-0 nei quarti di finale di FA Cup e hanno sconfitto il Leeds in semifinale, preparando così la finale contro il Manchester City il 16 maggio.
Prossime partite del Chelsea:
Il Chelsea deve vincere alcune delle prossime partite se vuole qualificarsi per la Conference League o l'Europa League. Attualmente, il sesto posto per accedere a Europa League è occupato dal Bournemouth, con 52 punti, mentre il Brentford si qualificherebbe per la Conference League con 51 punti.
- Liverpool vs. Chelsea: 9 maggio, 12:30 BST
- Finale di FA Cup Chelsea vs. Manchester City: 16 maggio, 15:00 BST
- Chelsea vs. Tottenham: 19 maggio, 20:15 BST
- Sunderland vs. Chelsea: 24 maggio, 16:00 BST
Questa vittoria permette anche al Nottingham Forest di lasciare la zona retrocessione, distanciandosi di sei punti dal West Ham, e ora, con Wolves e Burnley già retrocessi, l'ultimo posto per la retrocessione sarà una corsa tra West Ham e Tottenham Hotspur.