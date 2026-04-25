Il Chelsea trasferisce le partite di calcio femminile della Women's Super League a Stamford Bridge

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Il Chelsea darà una grande spinta alla sua squadra femminile di calcio, e hanno annunciato che tutte le partite della Women's Super League si giocheranno a Stamford Bridge la prossima stagione (13 partite casalinghe). Questo si aggiunge alle partite della Women's Champions League che si giocano già per la prima volta nello stadio principale della scorsa stagione, con 40.000 posti.

Fino a questa stagione, la squadra femminile utilizzava Kingsmeadow, anch'essa utilizzata per l'accademia, con una capienza molto più piccola di 4.850 persone. Il Chelsea diventa la quarta squadra di massima serie in Inghilterra a trasferire la propria squadra femminile nello stadio principale, aumentando notevolmente la capienza e migliorando l'atmosfera per le partite.

Quattro partite di questa stagione si sono giocate a Stamford Bridge e hanno attirato 30.545 spettatori per una partita contro l'Arsenal a gennaio.

Le giocatrici hanno scritto una lettera ai tifosi: "Questo momento non è solo per noi. È per ogni giocatrice che ha indossato la medaglia del Chelsea. È per ogni persona che ha spinto avanti il calcio femminile. È per ogni tifoso che ci ha accompagnati nel nostro incredibile percorso".

Il Chelsea F.C. Women, fondato nel 1992, ha vinto la Women's Super League otto volte, inclusi tutti i titoli dal 2019/20 (anche se perderanno questa stagione contro il Manchester City, con nove punti di vantaggio e tre partite da giocare).