Il Chelsea vince finalmente di nuovo e si prepara a una finale di FA Cup contro il Manchester City

HQ

Il Chelsea tornò alla vittoria subito dopo aver licenziato l'allenatore Liam Rosenior, anche se non riuscì a impressionare (solo tre tiri in porta): una vittoria per 1-0 contro il Leeds grazie a un colpo di testa di Enzo Fernández preparò una finale di FA Cup contro il Manchester City il 16 maggio, e forse l'unico modo per salvare una stagione disastrosa, che è caduto dopo aver vinto la Coppa del Mondo per Club la scorsa estate.

In effetti, il Chelsea, arrivato da cinque sconfitte consecutive senza segnare, una prima dal 1912, potrebbe avere più possibilità di giocare in Europa la prossima stagione se vince la FA Cup, qualificandosi automaticamente per Europa League, che con la lega, dato che è ottavo in classifica, a pari merito con il Brentford e il decimo Brentford e il Fulham con 48 punti.

Sabato, il Manchester City ha distrutto le speranze del Southampton per la finale, con Jérémy Doku e Nico González che hanno risposto immediatamente al gol di Finn Azaz negli ultimi minuti del secondo tempo. Il Manchester City punterà a conquistare il triplete nazionale (ha vinto la EFL Cup e compete con l'Arsenal per la Premier League), mentre il Chelsea cercherà di conquistare la sua prima coppa dal 2018.