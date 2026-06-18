Il ciclista belga Wout van Aert si ritira dal Tour de France a causa di una ferita al gomito infetta

HQ

Il Tour de France inizia tra poco più di due settimane (4 luglio a Barcellona), e il ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha confermato che quest'anno non parteciperà, a causa di un persistente infortunio al gomito subito in un incidente durante l'allenamento che non si è rimarginato correttamente, che lo ha già costretto al ritiro dal Tour de Auvergne-Rodano-Alpi.

Il Team Visma spiega in una dichiarazione che la ferita al gomito si è infettata inaspettatamente. La sua ferita fu pulita in ospedale e trascorse una notte lì sotto osservazione. Dopo una consultazione tra Van Aert, il personale medico e i coach di prestazioni, è stato deciso che la piena guarigione è la priorità e la salute di Van Aert viene prima di tutto, ha detto il team.

"Questa è ovviamente una grande delusione", ha detto Van Aert. "Il Tour de France è uno dei miei obiettivi principali ogni anno. Purtroppo, una caduta durante l'allenamento ha messo un problema e l'infortunio al gomito è peggiorato e non si è ancora rimarginato abbastanza. Insieme alla squadra, abbiamo concluso che iniziare il Tour in forma al massimo non è fattibile al momento. Ora la mia attenzione è tutta sulla guarigione così da poter tornare al mio livello migliore più avanti in questa stagione."

Il ciclista belga di 31 anni ha vinto 10 tappe individuali del Tour de France tra il 2019 e il 2025, inclusa la classifica a punti del 2022. Una delle vittorie più importanti della sua carriera è arrivata lo scorso aprile, quando ha battuto il favorito Tadej Pogacar e ha vinto la Parigi-Roubaix, il suo secondo "monumento" dopo Milano-San Remo nel 2020, ponendo fine (o più precisamente, momentaneamente fermando) la sua nota sfortuna: una serie di cadute, forature e ora infortuni gli hanno impedito di vincere molte altre gare che avrebbe meritato, il che rende Wout van Aert uno dei ciclisti non francesi più amati in Francia.