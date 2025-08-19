Il ciclista canadese Mike Woods riflette su quanto sia "ridicolmente pericoloso" il ciclismo mentre si ritira

HQ

Il ciclista canadese Mike Woods ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico alla fine della stagione. Il 38enne si è unito a questo sport tardi, quando aveva 25 anni, ed è diventato professionista a 29 nel 2016, e ha continuato a vincere una tappa del Tour de France, tre tappe della Vuelta a España (l'ultima di quelle dell'anno scorso). La sua ultima squadra, dove è entrato a far parte nel 2021, è Israel-Premier Tech. Prima del ciclismo, Woods ha avuto una carriera nell'atletica.

In una lunga dichiarazione, Woods ha sottolineato "l'impegno senza fine" del ciclismo, che lo mette in contrasto con l'essere padre. "Negli ultimi cinque anni, ho evitato di dare baci ai miei figli quando li vado a prendere a scuola nel tentativo di evitare di ammalarmi prima di una gara. E' strano."

"Il più delle volte, dormo in un'altra stanza, separata dalla mia famiglia, nel tentativo di ottimizzare il mio sonno. Ogni aspetto della mia vita è stato esaminato e studiato per massimizzare la mia capacità di andare in bicicletta. Quella ricerca onnicomprensiva che ho amato e non ho rimpianti di aver fatto, ma è qualcosa che può essere sostenuto solo per un certo tempo".

Ha anche commentato quanto sia "ridicolmente pericoloso" lo sport, il tributo che ha avuto sulla sua salute. "Una volta ho chiesto al personale del mio team: quanto dovrebbero essere pagati, per andare in giro in auto a 50 km/h, 70 giorni all'anno, per 4-5 ore al giorno, in maglietta e pantaloncini, e due volte all'anno, senza alcun controllo su quando o dove, sarebbero stati spinti fuori dall'auto? Statisticamente, questo è all'incirca il numero di incidenti che il ciclista professionista medio cade a stagione. Nessuno del personale ha detto meno di 500k, e quando ho chiesto per quanti anni lo avrebbero fatto, nessuno ha detto più di due".