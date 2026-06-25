Il ciclista scozzese Oscar Onley, quarto al Tour de France 2025, si ritira per un "grave infortunio alla spalla"

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Il ciclista scozzese di 23 anni Oscar Onley si è ritirato dal Tour de France 2026 a causa della caduta subita durante il Tour Auvergne-Rhône AlpeS, nella sesta tappa, il 12 giugno. La sua squadra, Netcompany INEOS, dove si è unito quest'anno, ha dichiarato di aver subito "un grave infortunio alla spalla" ed è in riabilitazione, facendo progressi incoraggianti.

Onley si è classificato quarto assoluto al Tour de France lo scorso anno con il Team Picnic-PostNL. "Sono disperato di non poter schierarmi per il Tour de France quest'anno. Ora il mio obiettivo è riprendermi e mettere la spalla in un buon posto, ma sono davvero motivato a cercare di fare qualcosa da questa stagione", ha detto lo scozzese.

Durante il Tour Auvergne-Rhône Alpe, ha superato la barriera di sicurezza in una discesa in montagna e avrebbe potuto subire una caduta molto più grave, o fatale, se non avesse colpito un albero che gli ha fermato la caduta. Onley riuscì persino a concludere la gara di quel giorno, ma si ritirò per una spalla distorsionata dal vincitore, ma non ripartì il giorno successivo a causa di un infortunio alla spalla.

Quest'anno, Onley ha vinto una tappa alla Parigi-Nizza e si è classificato quarto assoluto in Volta ao Algarve.