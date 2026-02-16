Il ciclone Gezani uccide almeno 59 persone in Madagascar

HQ

Almeno 59 persone sono morte e 16.000 sono state sfollate dopo che il ciclone Gezani ha attraversato il Madagascar la scorsa settimana, ha riportato lunedì il National Bureau for Risk and Disaster Management (BNGRC). Altre 15 persone sono ancora disperse, 804 sono rimaste ferite e più di 423.000 sono state colpite dalla tempesta.

Gezani ha colpito l'isola dell'Oceano Indiano appena 10 giorni dopo il ciclone tropicale Fytia, che ha ucciso 14 persone e ha sfollato oltre 31.000 persone. Al suo apice, Gezani sosteneva venti di 185 km/h (115 mph) con raffiche fino a 270 km/h (168 mph), sradicando alberi e strappando metalli dai tetti.

Il ciclone inizialmente si spostò verso ovest attraversando il Canale del Mozambico, generando onde fino a 10 metri nel sud del Mozambico, prima di curvare nuovamente verso est in direzione del Madagascar. Le autorità hanno emesso un allarme rosso per il distretto di Ampanihy, nel sud-ovest del Madagascar, dove la tempesta dovrebbe passare a circa 100 km dalla costa lunedì sera, con venti intorno ai 65 km/h ma nessuna pioggia intensa prevista...