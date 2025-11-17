Il Cile si dirige al ballottaggio tra il candidato comunista e il conservatore pro-Trump

HQ

Abbiamo appena saputo che il Cile si sta dirigendo verso un ballottaggio dopo che Jeannette Jara, membro del Partito Comunista ed ex ministra del lavoro, ha ottenuto il 26,8% dei voti nelle elezioni di domenica, di poco davanti al candidato ultraconservatore José Antonio Kast, che ha ottenuto il 24%.

Kast, ammiratore di Trump, ha incentrato il suo messaggio sulla sicurezza, promettendo deportazioni di massa e nuove barriere lungo il confine settentrionale del Cile. Jara ha enfatizzato le protezioni sociali e ha esortato gli elettori a non lasciare che la paura guidi la direzione del paese.

Gli analisti affermano che José Antonio Kast (ammiratore di Trump) potrebbe trarre beneficio dall'eliminazione dei candidati di destra al primo turno, mentre Jeannette Jara (membro del Partito Comunista) deve conquistare gli elettori diffidenti riguardo ai legami del suo partito con Cuba e Venezuela.

Con il paese preoccupato per la criminalità e la stagnazione economica, entrambe le campagne dovrebbero spostarsi verso il centro politico. Entrambi i candidati ora si trovano ad affrontare la sfida di ampliare il loro appeal prima del ballottaggio del 14 dicembre.