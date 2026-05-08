Il CIO revoca il divieto agli atleti e ai simboli bielorussi in tempo per le Olimpiadi del 2028

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La Bielorussia non è più un paese bandito dal Comitato Olimpico Internazionale, che giovedì ha revocato tutte le restrizioni agli atleti bielorussi, aprendo la strada al loro ritorno alle competizioni internazionali, incluse le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Gli atleti bielorussi potranno rappresentare i loro paesi e le federazioni nazionali, a differenza di prima, dove a Parigi 2024 erano ammessi solo come atleti neutrali, limitandoli così agli sport individuali.

Il CIO ha vietato tutti gli atleti russi e bielorussi dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, con la Bielorussia come alleato della Russia utilizzato come base per l'invasione. Questo sollevamento non include la Russia, che continua a essere vietata dalla maggior parte delle organizzazioni sportive internazionali, anche se alcune hanno già revocato i loro divieti, come World Aquatics o il Comitato Paralimpico.

"Il Consiglio Esecutivo del CIO non raccomanda più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre, alle competizioni regolate da Federazioni Internazionali e organizzatori di eventi sportivi internazionali", ha dichiarato il CIO in una nuova dichiarazione giovedì. World Athletics, tuttavia, continuerà a vietare atleti e simboli bielorussi.