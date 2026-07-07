Il CIO revoca il divieto al Comitato Olimpico Russo, aprendo le porte alla partecipazione a Los Angeles 2028

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Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha provvisoriamente revocato la sospensione del Comitato Olimpico russo, il che dovrebbe significare il ritorno della Russia ai Giochi Olmypici Estivi nel 2028 a Los Angeles. La decisione è stata presa dopo "un'analisi approfondita, considerando che la ROC non include più come membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori sotto la giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale (NOC) dell'Ucraina".

Questo arriva mesi dopo che il CIO ha fatto lo stesso per la Bielorussia, permettendo ai propri atleti di partecipare con la bandiera e l'inno nazionale, e si unisce ad altre organizzazioni come World Aquatics o il Comitato Paralimpico, che già avevano permesso agli atleti russi di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di febbraio, il che ha causato una forte reazione negativa.

"Non approviamo nessuna guerra, nemmeno questa. Continueremo a sostenere l'Ucraina come abbiamo fatto da quando tutto è iniziato. Ma non credo che gli atleti debbano pagare il prezzo," ha dichiarato la presidente del CIO Kirsty Coventry in una conferenza stampa. "Non vogliamo ritenere gli atleti responsabili delle azioni del loro governo."

Il divieto del CIO sul Comitato Olimpico Russo era in vigore dal 12 ottobre 2023, dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. L'organizzazione ha anche apprezzato che il Comitato Olimpico Russo abbia dichiarato che non condurrà alcuna attività nei territori ucraini.