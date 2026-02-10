Il CIO vieta all'olimpico ucraino di indossare il casco con foto degli atleti uccisi dalla Russia

HQ

Il pilota ucraino di skeletron Vladyslav Heraskevych è stato bandito dal CIO di indossare un casco con foto di atleti ucraini uccisi in guerra, alcuni dei quali erano amici di Heraskevych. L'ucraino, 27 anni, che è sfuggito a una sanzione ai Giochi di Pechino 2022 per aver esposto uno striscione con la scritta 'No War in Ucraina' pochi giorni prima dell'invasione russa, ha dichiarato di voler usare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 come piattaforma per attirare l'attenzione sulla guerra in Ucraina, rispettando le regole del CIO.

Ma si scopre che il casco è ancora inaccettabile secondo le regole del CIO che vietano tutte le manifestazioni politiche, religiose o razziali. Il CIO ha permesso a Heraskevych di indossarlo lunedì durante l'allenamento per la gara dello skeletri, ma non gli permette di usarlo durante la prima gara di giovedì 12 febbraio.

Come eccezione, il CIO gli permetterà di indossare una fascia nera durante la competizione per celebrare quella commemorazione. "Abbiamo cercato di rispondere al suo desiderio con compassione", ha dichiarato il portavoce del CIO Mark Adams in una conferenza stampa martedì. "Il CIO comprende pienamente il desiderio degli atleti di ricordare gli amici che hanno perso la vita in quel conflitto. Riteniamo che sia un buon compromesso per la situazione."

"I Giochi devono essere separati da ogni tipo di interferenza affinché tutti gli atleti possano concentrarsi sulle proprie prestazioni. Dobbiamo mantenere quel momento specifico il più puro possibile per la competizione", ha detto Adams.

Tuttavia, Heraskevych non è soddisfatto della decisione, definendola un trattamento ingiusto, poiché non vede alcuna violazione della regola 50 del CIO perché "non è propaganda discriminatoria, non è propaganda politica" (via Reuters).

Heraskevych è stato anche molto critico nei confronti della decisione del CIO di permettere a singoli atleti russi o bielorussi di gareggiare sotto bandiera neutrale, nonostante il divieto per i paesi stessi, e ha suggerito che solo gli atleti russi o bielorussi che sono fuggiti dal paese e si sono opposti alla guerra dovrebbero poter entrare sotto la bandiera dei rifugiati.