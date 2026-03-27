Il CIO vieterà agli atleti transgender gli sport olimpici femminili, solo le donne biologiche possono essere ammesse

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Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato la Politica sulla Protezione della Categoria Femminile nello Sport Olimpico, che impone che solo le donne biologiche potranno partecipare agli sport olimpici femminili, vietando di fatto agli atleti transgender di partecipare agli sport femminili. La decisione, annunciata dalla presidente del CIO Kirsty Coventry, segue decisioni simili di World Athletics, che nel 2025 ha introdotto il test di genere obbligatorio, o la decisione esecutiva presa da Donald Trump come una delle prime politiche del suo secondo mandato.

L'idoneità a qualsiasi sport femminile sotto il CIO si baserà su test tramite saliva, tampone guancia o campioni di sangue, "non invasivi rispetto ad altri metodi possibili" come sottolinea il CIO, e effettuati solo una volta nella vita, che controlleranno l'assenza o la presenza del gene SRY, presente nello sviluppo sessuale maschile.

Coloro che hanno una diagnosi di Sindrome da Insensibilità Completa agli Androgeni (CAIS) o altre rare differenze/disturbi nello sviluppo sessuale (DSD) che risultano positivi al gene SRY saranno idonei se non beneficiano degli effetti anabolici e/o di miglioramento delle prestazioni del testosterone, afferma IOC.

D'altra parte, gli atleti che risultano positivi all'SRY, inclusi atleti transgender XY e sensibili agli androgeni XY-DSD, sarebbero idonei a qualsiasi categoria maschile.

"La politica che abbiamo annunciato si basa sulla scienza ed è stata guidata da esperti medici. Ai Giochi Olimpici, anche i margini più piccoli possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Quindi, è assolutamente chiaro che non sarebbe giusto che i maschi biologici competessero nella categoria femmina", ha detto Coventry. "Inoltre, in alcuni sport semplicemente non sarebbe sicuro."

Questa misura ripristina i test di verifica del sesso comuni nella storia olimpica moderna ma che furono ritirati alla fine degli anni '90 a causa delle critiche sull'affidabilità dei test e delle preoccupazioni sulla discriminazione degli atleti e sulle violazioni della dignità degli atleti.