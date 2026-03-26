Il circuito di Formula 1 di Madrid completa la pavimentazione della curva Monumentale con il 24% di inclinazione

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Gli organizzatori del Gran Premio di Spagna 2026, che si terrà per la prima volta a Madrid, hanno pubblicato nuove immagini del circuito in costruzione mentre raggiungono una tappa chiave: la pavimentazione della "Monumentale", la curva più lunga e inclinata di tutto il calendario di F1.

La dodicesima curva del circuito urbano ricevette il primo di tre strati di asfalto e si estende per 550 metri a forma semicircolare, con una scalatura del 24% e un'altezza massima di 10 metri. Si stima che i piloti trascorrano circa sei secondi su questa pendenza estrema, rendendolo il punto forte del circuito per i fan e la parte più impegnativa per i piloti.

Gli organizzatori del MADRING, il nuovo circuito, hanno definito una sfida tecnica "monumentale", con 1.800 metri cubi di asfalto misto e due pavimentazioni perfettamente sincronizzate, "un'operazione insolita che ha garantito continuità e uniformità della superficie su un layout di questo tipo".

Il Gran Premio di Spagna si terrà dall'11 al 13 settembre 2026 e continuerà nel calendario di F1 fino al 2035. Il suo trofeo è stato rivelato di recente, e molti hanno scherzato dicendo che sembrava un churro.