Il circuito di Formula 1 di Madrid ha superato la verifica FIA e la costruzione prosegue secondo i tempi previsti

HQ

I lavori su Madring, il circuito di Formula 1 di Madrid, stanno procedendo, con la costruzione del Pit Building attualmente iniziata, un edificio che ospiterà i box delle squadre, le aree tecniche FIA e l'esclusivo VIP Paddock Club. Sulla pista stessa, viene posato il primo strato di asfalto (dai tre strati che hanno i circuiti motoristici).

Secondo Marca, la FIA ha recentemente visitato il cantiere del nuovo circuito urbano, che mescola tracciati di nuova costruzione con circuiti esistenti su strada. Dai 5.470 metri del circuito, circa 1.500 metri saranno strade pubbliche di Madrid, oltre a diverse strade dell'IFEMA, la fiera e sede del congresso di Madrid, situata vicino all'aeroporto.

Nonostante le voci secondo cui i lavori erano in ritardo (da notizie provenienti dall'Italia, entusiaste della prospettiva che la gara sarebbe stata rimandata e che l'Emilia-Romagna prendesse il suo posto nel calendario), il circuito ha superato tutte le verifiche della FIA e non ci sono segnali che i lavori non finiranno in tempo per il nuovo Gran Premio di Spagna, che si terrà dall'11 al 13 settembre 2026.

La Spagna potrebbe avere in futuro due Gran Premi di Formula 1

Il 2026 sarà l'ultimo anno del contratto del circuito di Barcellona, il Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, che ospita il Gran Premio di Spagna dal 1991. Madrid prenderà il suo posto come nuova sede del Gran Premio di Spagna fino al 2035, ma entrambi gli eventi coincideranno nel 2026.

Tuttavia, secondo Marca, le discussioni su un rinnovo del contratto sono positive e il Barcellona potrebbe rimanere in calendario anche oltre il 2026. Ciò potrebbe significare che, nel 2027, ci saranno tre gare di Formula 1 nella Penisola Iberica: Madrid, Barcellona e Portimão, annunciate ieri.