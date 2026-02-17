Il circuito di Formula 1 di Madrid ospiterà una gara di livello inferiore per prevenire un altro "incidente con i tombini di Las Vegas"

HQ

Il primo Gran Premio di Formula 1 disputato sul nuovo circuito urbano di Madrid, chiamato Madring, è previsto per l'11-13 settembre 2026, e gli ufficiali continuano a preparare il nuovo circuito. Ma per evitare incidenti accaduti a Las Vegas nel 2023, quando un coperchio di scarico allentato ha danneggiato la Ferrari di Carlos Sainz (e ha rischiato di causare un grave incidente), il circuito ospiterà prima una gara, per "testare la pista".

Il presidente del Comitato Esecutivo di IFEMA, José Vicente de los Mozos (la fiera e centro congressi di Madrid che fa parte del circuito di F1) ha annunciato martedì che "la nostra idea è organizzare una gara di livello inferiore prima dell'11 settembre per testare che le auto possano gestire le condizioni e evitare una ripetizione di quanto accaduto a Las Vegas" (via EFE News).

La gara sarebbe di categoria nazionale e utilizzata principalmente come prova per il Gran Premio di F1, che sarà il primo dopo un decennio, poiché Madrid ha il contratto per ospitare il Gran Premio di Spagna fino al 2035. Tuttavia, ci saranno alcuni anni in cui la Spagna avrà due Gran Premi di F1, poiché il circuito di Barcellona continuerà a far parte del calendario (sotto forma di Gran Premio Barcellona-Catalogna) nel 2026, 2028, 2030 e 2032.

È stato inoltre annunciato oggi che i lavori su Madring, il nuovo circuito di F1, dovrebbero concludersi a maggio 2026, e oltre 80.000 biglietti sono già stati venduti per il Gran Premio di settembre.