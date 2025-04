Il circuito cittadino di Formula 1 di Madrid rivela nuovi entusiasmanti dettagli e il layout completo in video

HQ

Madrid avrà un circuito cittadino di Formula 1 la prossima stagione. Chiamato MADRING, il circuito si svolgerà all'interno e nei dintorni dell'IFEMA (il centro congressi di Madrid), situato molto vicino alle zone residenziali, motivo per cui il circuito è stato accolto con alcune critiche. Tuttavia, i piani stanno andando avanti, la costruzione è in corso ora e attraverso i social media, MADRING (un gioco di parole tra il nome della città e Ring, una parola usata frequentemente per i circuiti di Formula 1) sta rivelando nuovi dettagli.

Nelle ultime settimane, il circuito ha rivelato nuove parti dei layout. Ma il clou del layout di 5.474 km non può che essere "La Monumental ", una curva semicircolare, con il 24% di sopraelevazione, senza precedenti per un circuito urbano di Formula 1, con una lunghezza di 547,82 metri. Le vetture impiegheranno circa 6 secondi per completarlo, davanti a una tribuna con 45.000 spettatori, circa la metà degli spettatori previsti per l'intero circuito (110.000). Puoi guardarlo nel video al minuto 00:48.

La costruzione è ufficialmente iniziata oggi e hanno pubblicato il primo video del layout della pista, che richiederà circa 1:32 minuti per essere completato. Il Monumental sarà una delle parti più emozionanti del tracciato, dove i fan si aspettano già grandi duelli tra i migliori piloti di F1 per il prossimo decennio: Madrid ha un contratto che inizia nel 2026 e dura almeno fino al 2035.

