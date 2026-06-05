Il classico di Zelda Ocarina of Time riceve un restyling alla Beatles

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Quindi, come suonerebbe se i Beatles abbiano fatto una cover della colonna sonora Ocarina of Time ? No, non vogliamo annoiarti con qualche sciocchezza di IA poco fantasiosa, ma piuttosto con uno dei progetti più sconvolgenti che abbiamo visto da molto tempo. L'utente YouTube RednasVGM ha passato un anno e mezzo a raccogliere registrazioni audio dei Beatles e a lasciare che la band britannica interpretasse una delle colonne sonore più classiche nella storia dei videogiochi.

Puoi trovare il risultato finale qui sotto, ed è pazzesco come ti aspetteresti. RednasVGM scrive che "tutta la musica è fatta a orecchio e tutto il missaggio delle frasi è fatto a mano", e sul suo canale troverai anche video che ti permettono di seguire questo progetto originale. Quindi... Detto questo, festeggia il weekend con questo capolavoro.