Il Clayface di DC Universe sembra non essere adatto ai deboli di cuore

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Ci si aspetterebbe che un film dell'Universo DC sia piuttosto accessibile e in qualche modo confortevole, ma per il prossimo Clayface, che dovrebbe debuttere a ottobre, sembra che non sarà affatto così.

Durante il CinemaCon, DC Studios ha presentato un primo sguardo al film e, secondo chi era presente, non era per i deboli di cuore. GeekTyrant spiega che Clayface "si spinge fortemente sull'orrore corporeo" e che ci sono scene raccapriccianti e inquietanti fin dall'inizio, che mostrano persino il protagonista Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries, con una palpebra mancante.

Chiaramente, dovremmo aspettarci un film con un focus molto più orribile, anche se esplorerà anche l'elemento più incentrato sul fumetto di Clayface, mostrando infine la trasformazione di Hagen nel mostro malvagio.

Il rapporto osserva che "la DC non sta giocando sul sicuro con questo personaggio" e che è più di un semplice adattamento a fumetti, poiché "è qualcosa di molto più inquietante."

Diretto dall'esperto di horror Mike Flanagan, Clayface debutterà tra sei mesi, dopo un leggero ritardo, il che significa che probabilmente non passerà molto tempo prima che arrivi un trailer dedicato al film. Guarderai Clayface al cinema tra qualche mese?