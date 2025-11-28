Il cloud gaming sulle console Xbox è aumentato del 45% nell'ultimo anno

HQ

Sappiamo già che tutto dovrebbe essere una Xbox, e un elemento chiave per rendere questo possibile è il servizio cloud di Microsoft. Dopo una certa stagnazione negli ultimi anni, ora sembra che le cose stiano iniziando ad andare avanti.

Un comunicato stampa su Xbox Wire rivela che il cloud gaming è cresciuto del 24 percento nell'ultimo anno e, tra i giocatori Xbox, l'aumento è del 45 percento. Anche se non si tratta di livelli altissimi, è chiaro che i giocatori si stanno abituando sempre di più a trasmettere i loro titoli in streaming invece di giocarli dall'hardware locale.

"I giocatori stanno trasmettendo i loro giochi più che mai — le ore di cloud gaming degli abbonati al Game Pass sono aumentate del 45% rispetto a questo periodo dell'anno scorso. E i giocatori console stanno abbracciando la flessibilità, trascorrendo il 45% in più di tempo in streaming cloud su console e il 24% in più su altri dispositivi."

All'inizio di questo mese, il servizio Xbox Cloud Gaming è stato lanciato in India, diventando il 29° paese in cui il Cloud Gaming è stato lanciato. Considerando che è la nazione più popolosa al mondo, è ragionevole supporre che Microsoft abbia grandi aspettative.

All'inizio di questa settimana, Microsoft ha anche rilasciato l'aggiornamento di novembre per Xbox Series S/X, che aggiunge nuove funzionalità per il cloud gaming, tra le altre cose. Puoi leggere di più a riguardo qui.