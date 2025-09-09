Il club argentino è stato coinvolto in devastanti invettive contro la CONMEBOL per squalifica "ingiusta"

HQ

Il 20 agosto, una brutale rissa scoppiò in Argentina, al Estadio Libertadores de América, sede del Club Atlético Independiente, contro i tifosi ospiti del Universidad de Chile, provocando 22 feriti e 100 arrestati. I tifosi cileni della zona ospiti dello stadio hanno lanciato oggetti ai tifosi argentini, che hanno risposto invadendo la zona ospiti. All'epoca, i leader di entrambi i club, e anche i leader politici del Cile e dell'Argentina, denunciarono la violenza nel calcio, ma evitarono la responsabilità, dando la colpa ai tifosi dell'altro club.

La partita, agli ottavi di finale della Coppa Sudamericana CONMEBOL, la seconda competizione più importante tra club del Sud America, era 1-1 (2-1 per l'Universidad de Chile in totale) quando è stata interrotta all'inizio del secondo tempo e non è ripresa. La CONMEBOL ha deciso di punire duramente l'Independiente, eliminandolo dalla competizione.

Oggi, il Club Atlético Independiente ha rilasciato una dichiarazione diretta al presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, descrivendo la decisione come ingiusta, unilaterale e politica, un "insulto alla memoria di milioni di tifosi che hanno costruito la grandezza di questo continente con sacrificio e passione".

"Dobbiamo vedere e sentire come un gruppo di tifosi ospiti, che sono venuti nel nostro stadio con la chiara intenzione di attaccare i nostri tifosi, stanno sicuramente festeggiando oggi che i loro atti di violenza hanno portato alla qualificazione della loro squadra".

"Beneficiare solo una parte invia un messaggio pericoloso data l'entità della violenza. Ecco perché vogliamo chiedere ai club argentini e ai loro giocatori il supporto di cui potrebbero aver bisogno un giorno, perché questo precedente, e speriamo di sbagliarci, ci sta portando verso un luogo oscuro per il futuro della competizione leale."