Il club brasiliano Bahia ottiene un'eroica vittoria per 2-1 indossando la maglia di Superman

Superman di James Gunn è uscito venerdì nelle sale e ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica e dei fan. La Warner Bros. ha chiaramente fatto di tutto per promuovere il film, l'inizio di un nuovo universo cinematografico dei supereroi DC, comprese molte strategie di marketing non convenzionali, come una partnership con una squadra di calcio brasiliana, l'Esporte Clube Bahia.

La scorsa settimana, ES Bahia, opportunamente soprannominata Esquadrão de Aço (Squadrone d'Acciaio) ha mostrato la sua edizione speciale jerse7 con il nuovo (e un po' imbarazzante, se me lo chiedete) logo di Superman. Si tratta di un'edizione limitata, del valore di 429,99 R$ (66,13 EUR, 57,39 sterline), e la prima squadra maschile l'ha già utilizzata nella vittoria per 2-1 contro l'Atlético Mineiro. Il nuovo Superman, interpretato da David Corenswet, è apparso in primo piano anche sul social network del club.

Una grande vittoria, visto che Hulk (non l'eroe Marvel, ma il soprannome del giocatore dell'Atlético Mineiro di nome Givanildo Vieira de Souza) ha segnato al 91', pareggiando la partita... fino a quando Michel Araújo ha segnato il 2-1 al 97' per una grande vittoria che aiuta il Bahía a rimanere tra le prime quattro della Serie A brasiliana.

La maglia mantiene il logo Puma e aggiunge il nuovo logo DS Studios sul retro, rendendola un oggetto da collezione davvero irresistibile non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per i fan di Superman. Anche se la maglia di Superman sarà utilizzata solo per un periodo di tempo limitato, potrebbe dare forza a una delle migliori squadre di calcio brasiliane, vincitrice di 51 titoli nel campionato statale di Bahia, anche se non vincono il campionato brasiliano dal 1988.