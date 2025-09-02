"Il club in cui ogni giocatore vorrebbe entrare": Donnarumma si unisce al Manchester City per cinque stagioni

HQ

Subito dopo aver confermato l'uscita di Ederson, il loro portiere dal 2017, il Manchester City ha annunciato l'arrivo di Gianluigi Donnarumma, il portiere italiano che ha aiutato il PSG a vincere Champions League quest'anno.

Per fare spazio all'italiano, che ha vinto anche il Campionato UEFA Euro nel 2021, il Manchester City ha venduto Ederson al Fenerbahce per 12.1 milioni di sterline, 13.9 milioni di euro. Donnarumma si unisce al Manchester City per 26 milioni di sterline, 29.9 milioni di euro. Il club ha anche ceduto Manuel Akanji all'Inter negli ultimi giorni del mercato estivo.

"Aver firmato per il Manchester City è un momento così speciale e orgoglioso per me. Mi unisco a una squadra ricca di talenti di livello mondiale e a una squadra guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio come Pep Guardiola", ha detto Donnarumma.

"Questo è un club a cui ogni giocatore del calcio mondiale vorrebbe unirsi. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare per il club è un grande onore e un privilegio".

È stata una decisione sorprendente da parte del Paris Saint-Germain, soprattutto dopo una stagione eccezionale di Donnarumma. Ma il club, ascoltando i desideri di Luis Enrique, ha pagato al Lille 34 milioni di sterline, 40 milioni di euro per Lucas Chevalier. Ora, il Manchester City guadagna un po' dell'"aura" che alcuni esperti pensano abbia perso...