Il club tedesco Werder Brema annulla il viaggio negli Stati Uniti dopo gli omicidi dell'ICE, "non si adatta ai nostri valori"

SV Werder Bremen, club di calcio tedesco di Brema, ha cancellato il viaggio previsto negli Stati Uniti Uniti per maggio, dove avrebbero giocato alcune amichevoli in Minnesota e Detroit. Tuttavia, per "ragioni sportive, economiche e politiche", il club annullò i propri programmi.

Una dichiarazione firmata da Christoph Pieper, responsabile della comunicazione del Werder Brema, affermava che "giocare in una città dove ci sono disordini e persone sono state uccise, questo non si adatta ai nostri valori qui al Werder Brema. Inoltre, non era chiaro per noi quali giocatori potessero entrare negli Stati Uniti a causa dei requisiti di ingresso più severi."

Pieper ha anche affermato che la loro situazione attuale in campionato, rischiando la retrocessione, "rende difficile pianificare un viaggio del genere", citando "alcuni rischi economici".

L'amministrazione Trump ha inviato circa 3.000 agenti a Minneapolis in un'operazione di deportazione, e due cittadini americani sono stati uccisi da agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) a gennaio, il che ha scatenato una serie di proteste.

"Noi come club abbiamo valori chiari. Il nostro club rappresenta una società aperta, pluralista e unita. Siamo impegnati a garantire che tutte le persone — indipendentemente dalla loro origine, colore della pelle, religione, orientamento sessuale, identità di genere, età o disabilità — siano naturalmente incluse e abbiano un posto saldo nella nostra comunità", ha detto Pieper nella loro dichiarazione (tramite Politico).

Il Werder Brema si trova attualmente in zona retrocessione, 17º in classifica della Bundesliga, anche se ci sono quattro club tra i 19 e i 22 punti. La loro ultima vittoria in campionato risale a novembre 2025. Il loro ultimo grande titolo è la Bundesliga nel 2004.