Il co-CEO di Netflix pensava che il passaggio originale allo streaming fosse "pazzesco"

HQ

Oggi, Netflix e lo streaming sono due uccelli di piume. L'uno non può essere detto nello stesso respiro senza l'altro. Ma c'è stato un tempo in cui Netflix non era una piattaforma di streaming... Sì, i più giovani che forse hanno sempre conosciuto Netflix solo come sito di streaming potrebbero essere inorriditi nel sapere che un tempo operava noleggiando media fisici attraverso la posta, con l'idea di essere essenzialmente una libreria multimediale fisica, in qualche modo simile a Blockbuster ma senza la necessità di negozi fisici. Pazzesco, vero? Netflix potrebbe ancora operare come tale se non fosse per il presidente e co-fondatore Reed Hastings, che in uno dei suoi primi incontri con il co-CEO Ted Sarandos, ha suggerito che lo streaming era il futuro.

Questo cambiamento ha scioccato Sarandos, come ha rivelato in un recente episodio del podcast via Aspire with Emma Grede (grazie, Variety), dove ha spiegato che l'idea di Hastings "mi sembrava folle".

Sarandos ha aggiunto: "Reed ha detto che tutto l'intrattenimento entrerà nelle case su Internet. Ora, in questo momento, nessun intrattenimento è entrato in casa su Internet. Era troppo lento e troppo costoso". Hastings ha spiegato, "se pensi che continuerai a portare il tuo intrattenimento via cavo, non dovresti solo non accettare questo lavoro, ma non comprare le mie azioni quando diventerò pubblico".

Questo ha portato Sarandos a spiegare come "non era nemmeno sicuro di credergli, ad essere onesto con te. Ma ho pensato che questo ragazzo, questo è il tipo di persona che cambia il mondo in una certa dimensione".

Chiaramente, Hastings era sulla strada giusta poiché Netflix è ora cresciuto fino a diventare una delle più grandi società di intrattenimento al mondo e un pioniere negli sforzi di streaming.