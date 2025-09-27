Il co-creatore della serie cult della BBC rivela di aver riscontrato problemi fin dal primo episodio

Potrebbe non aver avuto il peso di Game of Thrones o il budget di Harry Potter, ma nei primi anni 2000 laMerlin BBC era un pezzo chiave della programmazione fantasy. Lo show è stato portato a una fine un po' brusca quasi due decenni fa, ma il suo co-creatore Julian Jones ha rivelato di aver visto alcuni problemi fin dall'inizio.

Parlando al podcast The Ladies of the Lake (tramite Radio Times), Jones ha rivelato il suo unico rimpianto per lo show. "Voglio dire, abbiamo preso molte decisioni sbagliate. È troppo duro? Non credo che abbiamo preso le decisioni giuste nel primo episodio", ha spiegato.

"Li abbiamo girati in blocchi di tre, e quel primo blocco... Penso che quello che è successo è che siamo stati in grado di dare un'occhiata a questo, e nel vederlo, siamo stati in grado di dire, 'Ok, oh, ora sto iniziando a vedere lo show e poi gli episodi che seguiranno'. "

Jones ha spiegato che credeva che lo show fosse "gradualmente" migliorato. Ci sono ancora fan dello show fino ad oggi, con tutti i suoi difetti, ma sembra essere un prodotto del suo tempo. La mancanza di effetti e un tono ironico potrebbero non impressionare le richieste più serie dei fan del fantasy di oggi.