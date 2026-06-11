Il co-creatore di Avatar: The Last Airbender conferma che il grande gioco AAA non è stato cancellato

A seguito delle voci secondo cui un grande progetto AAA di Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria fosse stato cancellato, il co-creatore del franchise Bryan Konietzko ha rivelato che il progetto non è ancora stato cancellato, ma ha incontrato un grosso ostacolo. Tuttavia, il lavoro è in corso, e i fan di Avatar non dovrebbero ancora desistersi troppo.

"Nonostante ciò che chiunque non ne abbia una vera conoscenza possa parlare, quel grande videogioco—la cui premessa ho avuto io—non è stato 'cancellato'" Konietzko ha scritto su Instagram. "Ha subito un grosso contrattempo? Sì. Queste cose non sono facili (niente di tutto questo lo è). Succederà mai? Speriamo. Sarà meglio grazie al reset? Se c'entro qualcosa, sicuramente sì. È tutto frustrante per te e per me? Sì."

Se riusciremo a "resistere ancora un po'", Konietzko dice che presto arriveranno molte notizie ufficiali. Fa anche riferimento al San Diego Comic-Con, che si svolge dal 23 al 26 luglio di quest'anno, quindi immaginiamo che sia allora che arriveranno le notizie verso di noi.

Il 2026 è stato un anno piuttosto difficile per Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria. Il nuovo film è stato trapelato mesi prima della sua uscita iniziale su Paramount+. Si vocifera che la partita più importante dell'ambientazione sia stata cancellata, e la serie Netflix tiepida difficilmente migliorerà molto le cose. Avatar Legends: The Fighting Game arriverà il mese prossimo, ma non è giusto riposare sulle spalle per rendere l'anno migliore per i fan di Avatar.