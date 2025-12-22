Il co-creatore di Call of Duty, Vince Zampaglia, è venuto a mancare

HQ

Vince Zampella, una delle figure più influenti dell'industria del gaming, è tragicamente morto in un incidente d'auto nel sud della California domenica pomeriggio. Secondo la California Highway Patrol, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno lungo Angeles Crest Highway a nord di Los Angeles, dove l'auto è inspiegabilmente uscita dalla strada e si è scontrata con una barriera di cemento.

Zampella è stato uno dei fondatori di Respawn Entertainment ed ex capo di Infinity Ward, dove ha contribuito a creare Call of Duty. È stato inoltre coinvolto nella produzione di Titanfall e Apex Legends.

Riposa in pace.