Il co-creatore di Call of Duty, Vince Zampaglia, è venuto a mancare
Conosciuto soprattutto per il suo lavoro in Respawn Entertainment e Infinity Ward, Zampella ha contribuito a plasmare franchise come Call of Duty, Titanfall e Apex Legends.
Vince Zampella, una delle figure più influenti dell'industria del gaming, è tragicamente morto in un incidente d'auto nel sud della California domenica pomeriggio. Secondo la California Highway Patrol, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno lungo Angeles Crest Highway a nord di Los Angeles, dove l'auto è inspiegabilmente uscita dalla strada e si è scontrata con una barriera di cemento.
Zampella è stato uno dei fondatori di Respawn Entertainment ed ex capo di Infinity Ward, dove ha contribuito a creare Call of Duty. È stato inoltre coinvolto nella produzione di Titanfall e Apex Legends.
Riposa in pace.