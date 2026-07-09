Il co-creatore di Destiny ha vinto la sua causa contro Sony e Bungie per il credito di regista Marathon

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Il contenzioso tra Sony, Bungie e l'ex sviluppatore Christopher Barrett è giunto al termine, con una sentenza finalmente decisa che favorisce quest'ultima.

Secondo Barrett in un post sui social media, le tre parti hanno raggiunto un accordo che vedrà Barrett reintegrato nei titoli di coda di Marathon come "Game Director originale" del progetto, dopo essere stato precedentemente cancellato dal titolo dopo aver lasciato Bungie dopo 25 anni di servizio.

Una dichiarazione congiunta è stata condivisa dalle tre parti, aggiungendo: "La causa tra Sony Interactive Entertainment, Bungie e Christopher Barrett è stata risolta. Per 25 anni, il signor Barrett ha contribuito ad alcuni dei giochi di maggior successo di Bungie. Il signor Barrett è stato il Game Director originale per Marathon, e il suo nome è stato aggiunto ai crediti del gioco per riflettere ciò."

Barrett osserva anche che l'accordo raggiunto è uno di cui è "molto soddisfatto" e che, dato che ora è nei libri, può "concentrare la mia attenzione su ciò che mi aspetta nel mio percorso videoludico, e non vedo l'ora di vedere cosa ci aspetta."