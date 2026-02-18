Il co-creatore di The Last Ronin dice di pensare che il film "si realizzerà" nonostante sia stato messo in pausa

Ci sono molte produzioni iconiche delle Tartarughe Ninja, dalle serie TV animate ai film live-action, ai videogiochi e ai fumetti. Tuttavia, uno dei più acclamati è The Last Ronin, che è andato in onda come serie di romanzi grafici tra il 2020 e il 2022.

È stata una storia decisamente più cupa e, sotto molti aspetti, più tragica, in cui tre degli eroi con il guscio della banda di ninja amanti della pizza vengono uccisi, dando vita a una storia violenta di vendetta con un cast di personaggi leggermente più anziani. The Last Ronin ha ricevuto ottime recensioni e ha venduto molto bene, e sappiamo che un gioco basato su questa storia è in lavorazione. Era in corso anche un adattamento cinematografico, ma come abbiamo riportato qualche mese fa, è stato accantonato a favore di progetti più adatti alle famiglie.

Ma forse c'è ancora speranza. In un'intervista con Entertainment Weekly, i creatori della serie Kevin Eastman e Tom Waltz (anche Peter Laird era coinvolto) affermano di non credere che l'adattamento cinematografico di The Last Ronin sia stato completamente abbandonato, ma solo messo in pausa - e credono che il progetto diventerà alla fine realtà:

"Non credo che il film sia fuori discussione. Penso sia solo un ritardo. Parlando con tutte le persone di Viacom, Paramount e Nickelodeon che amano le Tartarughe e hanno davvero fatto un lavoro fantastico, che si tratti della serie del 2012 o di Mutant Mayhem, non credo che non succederà."

Eastman ha poi spiegato nell'intervista di non aver perso la speranza, affermando apertamente di credere che il film avverrà in fondo:

"Penso che succederà. Una delle cose con cui ho parlato nelle case editrici è che sanno che i fan amano e supportano tutto ciò che riguarda Last Ronin, tanto quanto un altro gruppo di fan ama tutto ciò che riguarda Point Grey [Pictures, casa di produzione], Seth Rogen ed Evan Goldberg, e tutti hanno fatto con tutta la serie Mutant Mayhem. Non siamo affatto scoraggiati."

Detto ciò, possiamo solo aspettare e sperare che alla fine si dimostri che Eastman ha ragione.