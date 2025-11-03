Il co-fondatore di Avalanche non pensa che Just Cause 5 verrà mai rilasciato

Nonostante il fatto che dal 2018 non sia stato rilasciato alcun nuovo gioco della serie e che anche Just Cause 4 abbia avuto problemi significativi al momento del lancio, la serie Just Cause continua ad essere utilizzata come esempio di come dovrebbe essere un divertente gioco sandbox. Ma non sembra che si debba sperare in uno nuovo, almeno secondo il fondatore di Avalanche Christofer Sundberg via social media.

Dopo che le immagini diContraband cui abbiamo recentemente riportato sono trapelate online, ora ha commentato il suo ex studio (che ha co-fondato ma che ha lasciato sei anni fa). A proposito di Just Cause 4, che ha ricevuto recensioni contrastanti, scrive:

"I problemi con JC4 sono stati in parte il fatto che mi sono allontanato (involontariamente) dalla leadership creativa per passare a schifezze più aziendali, problemi con gli editori, composizione e ruoli del team e altro ancora. Triste, perché guardando JC4 ora, mostra così tante promesse".

C'erano voci che Avalanche stesse effettivamente lavorando su un quinto Just Cause insieme a Sumo Digital, ma quel progetto è stato chiuso due anni fa. Tuttavia, Sundberg non pensa che vedremo di nuovo la serie perché "sono ancora pochissimi del team originale", e scrive anche questo riguardo all'affermazione che Just Cause 5 avrebbe potuto salvare Avalanche:

"Ne dubito. Hanno bisogno di ritrovare il fuoco, correre dei rischi, far incazzare la gente e fare giochi che gli altri dicevano essere impossibili. Ho fondato Avalanche per rompere gli schemi, non per entrare in uno di essi".

Come ti senti al riguardo? Ti sarebbe piaciuto giocare a Just Cause 5 ?