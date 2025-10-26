Il co-fondatore di Eidos Interactive ricorda l'esperienza dell'"amore a prima vista" vedendo Lara Croft per la prima volta

HQ

In qualità di co-fondatore di Games Workshop, co-creatore di Fighting Fantasy e co-fondatore di Eidos Interactive, si potrebbe certamente dire che Sir Ian Livingstone sia dietro alcuni dei migliori della Gran Bretagna quando si tratta di giochi. Dopo un panel al San Diego Comic-Con Málaga, lo abbiamo incontrato per un'intervista sulla sua leggendaria carriera.

Non abbiamo resistito a chiedere a Livingstone di ricordare le sue prime esperienze con Tomb Raider, e ha detto di essersi innamorato dell'IP non appena l'ha vista. "Quindi, essendo il fanatico dei giochi di Eidos, mi è stato affidato il compito di esaminare tutti i loro giochi in fase di sviluppo. Così sono andato a Derby, al Core Design, ho incontrato Jeremy Heath-Smith, che è l'amministratore delegato, sono andato nei suoi uffici e mi ha mostrato tutti i giochi che erano in fase di sviluppo, e alcuni andavano bene, ma niente del tipo, wow, fino all'ultima stanza", ha iniziato Livingstone.

"E sono entrato e si potrebbe dire, in un modo strano, che è amore a prima vista, immagino. C'era questo personaggio femminile sullo schermo e si muoveva sullo schermo. Quindi la maggior parte dei giochi di quei tempi, a metà degli anni Novanta, erano giochi a scorrimento laterale in 2D. Ed ecco uno dei primissimi giochi con non solo un personaggio 3D, ma anche un personaggio femminile in 3D. E anche la telecamera si muoveva, quindi si poteva guardare in alto e in basso".

"E quindi aveva una tecnologia incredibile, una grafica incredibile e questo carattere unico. E aveva questi tre pilastri: esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimento. E ho pensato, wow", ha continuato Livingstone. Certo, non era il solo a pensare che Lara Croft sarebbe stata un successo, ma anche lui ha sottovalutato quante persone si sono innamorate a prima vista. Livingstone predisse che avrebbero venduto circa 100.000 copie del primo Tomb Raider, e invece spedirono 7 milioni di unità. Un bel aumento.

Se vuoi dare un'occhiata all'intervista completa e scoprire come Lara Croft era quasi chiamata Lara Cruz, abbiamo l'intero video qui sotto: